Tjaš Begić knežje mesto zamenjal za Vicenzo

Vicenza, 5. julija - Devetnajstletni mladi slovenski reprezentant Tjaš Begić, ki je v dresih Gorice in Celja v prvi ligi doslej zbral 62 tekem, dosegel pa je pet golov, bo kariero nadaljeval v vrstah nogometnega kluba Vicenza v tretji italijanski nogometni ligi, serie C, so danes potrdili na spletni strani slovenskega prvoligaša iz Celja.