V Ukrajini od začetka ruske invazije med žrtvami 89 športnikov in trenerjev

Kijev, 5. julija - Od začetka ruske invazije v Ukrajini je bilo v Ukrajini ubitih 89 športnikov in trenerjev, še 13 jih je zajela ruska vojska in so v ujetništvu, je v pogovoru s predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomasom Bachom povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.