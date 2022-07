Poskus ropa bencinske črpalke na Teznem v Mariboru

Maribor, 5. julija - Eno od bencinskih črpalk na Teznem v Mariboru je v ponedeljek zvečer poskušal oropati za zdaj neznani moški. Počakal je, da so kupci odšli, zatem pa stopil za pult do prodajalca in mu z ostrim predmetom zagrozil, naj odpre blagajno. Prodajalec se je moškemu uprl, na pomoč mu je priskočil še občan, po prerivanju pa je ropar pobegnil.