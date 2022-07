Finance o trajnosti (5. 7.)

Ljubljana, 5. julija - Vasilij Krivec v komentarju Deset dekagramov trajnosti piše o tem, da so središče Ljubljane minuli teden zavzeli udeleženci karavane OneLife Rally s športnimi avtomobili prestižnih znamk z visokimi izpusti. Avtor je med drugim kritičen do lokacije dogodka in sporočila, ki ga je s tem poslalo mesto.