Na odbojkarskem SP v Sloveniji tudi izločilni boji

Ljubljana, 5. julija - Slovenija bo svetovno prvenstvo v odbojki za moške gostila od 26. avgusta do 7. septembra, so sporočili iz Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB). V Stožicah bodo igrale štiri tekmovalne skupine, sledile bodo tekme osmine finala in tudi četrtfinalna obračuna, pa so danes zapisali pri krovni slovenski odbojkarski zvezi OZS.