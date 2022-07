Paul Haggis izpuščen iz pripora

Brindisi, 5. julija - Kanadski režiser in scenarist Paul Haggis je bil v ponedeljek izpuščen iz pripora, v katerem je bil od 19. junija, ko so ga prijeli zaradi suma spolnega nasilja nad mlajšo žensko in povzročitve hujših telesnih poškodb. Prijavila ga je Britanka z obtožbo, da jo je v času filmskega festivala v Ostuni, katerega gost je bil, silil v spolne odnose.