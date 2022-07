Državljan Srbije v kombiju prevažal 31 tujcev

Čatež ob Savi, 5. julija - Brežiški policisti so ponoči v Dvorcah pri Čatežu ob Savi ustavili kombi slovenskih registrskih oznak, v katerem je voznik, državljan Srbije, prevažal 31 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Vozniku so odvzeli prostost in ga pridržali, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.