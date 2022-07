Ljudska iniciativa zbrala podpise pod pobudo za razpis referenduma o zakonu o nalezljivih boleznih

Ljubljana, 5. julija - Predstavniki Ljudske koalicije bodo danes popoldne v DZ vložili pobudo za razpis referenduma o nedavno sprejeti noveli zakona o nalezljivih boleznih z več kot potrebnimi 2500 podpisi, so sporočili iz omenjene koalicije. Kritični so predvsem do "netransparentne in pred javnostjo načrtno umaknjene obravnave in izglasovanja" zakona.