Na Celjskem in ponekod drugod nekaj težav zaradi močnih nalivov in strel

Žalec/Velenje/Podvelka/Sevnica/Bloke, 5. julija - Minulo noč so nevihte z močnimi nalivi nekaj težav povzročile predvsem na širšem Celjskem, pa tudi ponekod drugod, sprožilo se je nekaj plazov. Gasilci so izčrpavali vodo iz stavb na območju občin Žalec in Velenje ter pogasili požar, ki je nastal, ko je pri naselju Srednik v občini Sevnica zaradi udara strele zagorel drog elektro napeljave.