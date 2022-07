Biden ob dnevu neodvisnosti v ZDA napovedal boljše čase

New York, 4. julija - Predsednik ZDA Joe Biden je ob državnem prazniku - dnevu neodvisnosti svojim rojakom čestital in jim obljubil boljše čase v prihodnosti, na kar zaradi visoke inflacije in nizke stopnje popularnosti čaka tudi sam. Po umiritvi pandemije covida-19 sicer letos 4. julija v ZDA znova potekajo množična praznovanja.