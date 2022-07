Deli Španije in Portugalske se soočajo z najhujšo sušo v zadnjih tisoč letih

Pariz, 4. julija - Nekateri deli Portugalske in Španije se zaradi visokega zračnega pritiska, ki ga povzročajo podnebne spremembe, soočajo z najhujšo sušo v tisoč letih, kaže danes objavljena raziskava, ki opozarja, da bi se lahko količina padavin do konca stoletja zmanjšala za do 20 odstotkov, ibersko kmetijstvo pa bi lahko postalo najbolj ranljivo v Evropi.