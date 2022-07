SD na predsedniške volitve z lastnim kandidatom, postopki evidentiranja še do sredine meseca

Ljubljana, 4. julija - Predsedstvo SD je na današnji seji podprlo idejo predsednice Tanje Fajon, da se stranka na predsedniške volitve poda z lastnim kandidatom. Ob tem so sprejeli tudi sklep, da postopek evidentiranja kandidatov podaljšajo do 15. julija. Člani predsedstva so sicer razpravljali tudi o pripravah na lokalne volitve in jesenski volilni kongres stranke.