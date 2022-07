Garin in Kyrgios po maratonu v četrtfinale, Halepova zlahka

Wimbledon, 4. julija - Na tretjem teniškem turnirju za grand slam v sezoni so znani še trije četrtfinalisti. Čez osmino finala so se v Wimbledonu danes uspešno prebili Čilenec Cristian Garin, Avstralec Nick Kyrgios in enajsti nosilec, Američan Taylor Fritz. V ženski konkurenci je Simona Halep v osmini finala izločila četrto nosilko, Španko Paulo Badosa.