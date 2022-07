Vojaška oblast v Sudanu naj bi odstopila oblast civilni vladi

Kartum, 4. julija - Vodja vojaške oblasti v Sudanu Abdel Fatah al Burhan je danes dejal, da bo vojska odstopila mesto civilni vladi in "ne bo sodelovala" v pogovorih ob posredovanju Združenih narodov in drugih regionalnih akterjev. Državnemu udaru, ki ga je al Burhan vodil oktobra lani, so sledile vsesplošne mednarodne obsodbe in zmanjšanje finančne pomoči.