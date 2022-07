Zaradi protestov po uboju temnopoltega osumljenca v Akronu v Ohiu razglasili izredne razmere

Akron, 4. julija - Župan mesta Akron v ameriški zvezni državi Ohio Dan Horrigan je danes razglasil izredne razmere, uvedel policijsko uro od 21. ure zvečer do šeste ure zjutraj v torek in odpovedal načrtovani ognjemet za dan neodvisnosti, potem ko so v mestu izbruhnili protesti, ker so policisti prejšnji teden ustrelili temnopoltega osumljenca.