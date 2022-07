V Vzhodnem Kongu uradno razglasili konec izbruha ebole

Brazzaville, 4. julija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da so v Demokratični republiki Kongo uradno razglasili konec najnovejšega izbruha ebole, več kot dva meseca po ponovnem pojavu virusa na severozahodu države. V času izbruha so bili potrjeni štirje primeri okužbe, vsi okuženi pa so umrli, poroča nemška tiskovna agencija dpa.