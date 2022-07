NZS tudi v novi sezoni s stimulacijami za igranje mladih slovenskih nogometašev

Ljubljana, 4. julija - Nogometna zveza Slovenije (NZS) bo tudi v prihajajoči sezoni prve in druge lige zagotavljala finančne stimulacije za minute, ki so jih na igrišču preživeli mladi slovenski nogometaši, izvršni odbor NZS pa je sprejel sklep, ki klube spodbuja k še večjemu vključevanju večjega števila mladih slovenskih nogometašev, so sporočili z NZS.