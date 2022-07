Moskva: Rusija zavzela Lisičansk in celotno regijo Lugansk

Moskva, 4. julija - Rusija je zasedla strateško ključno mesto Lisičansk in s tem osvojila celotno regijo Lugansk, je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu po poročanju ruskih tiskovnih agencij danes sporočil obrambni minister Sergej Šojgu. V Kijevu so to sicer zanikali, a priznavajo, da je situacija težka.