Ljubljanska borza: SBI TOP prvi dan novega tedna navzdol

Ljubljana, 4. julija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal 0,34 odstotka. Borzni posredniki so opravili za 1,5 milijona evrov prometa, k temu so dobro tretjino prispevale delnice Krke. Ob sicer skromnem prometu so se najbolj podražile delnice Luke Koper, in sicer za 2,07 odstotka.