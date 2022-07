V nemirih v Uzbekistanu po navedbah oblasti umrlo 18 ljudi

Taškent, 4. julija - V nemirih, ki so minuli konec tedna izbruhnili v avtonomni uzbekistanski republiki Karakalpakstan, je bilo ubitih najmanj 18 ljudi, več kot dvesto pa ranjenih, so danes sporočile uzbekistanske oblasti. Do nemirov je prišlo po protestih, uperjenih proti načrtovanim ustavnim spremembam, ki bi zmanjšale avtonomijo te regije.