Pahor in Osmanijeva perspektivo Zahodnega Balkana vidita v evropskih in evro-atlantskih integracijah

Ljubljana, 4. julija - Odnosi med Slovenijo in Kosovom so odlični in s takimi želimo tudi nadaljevati, sta bila danes soglasna predsednik republike Borut Pahor in kosovska predsednica Vjosa Osmani-Sadriu, ki se mudi na dvodnevnem obisku v Sloveniji. Oba voditelja mirno in varno perspektivo Zahodnega Balkana vidita v okviru evropskih in evro-atlantskih integracij.