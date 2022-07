V Sloveniji program za premagovanje anksioznosti pri otrocih in mladostnikih Cool Kids z uspešnimi rezultati

Ljubljana, 4. julija - Program za premagovanje anksioznosti pri otrocih in mladostnikih Cool Kids je po mnenju organizatorjev v Sloveniji dosegel pozitivne rezultate. V okviru projekta, ki so ga prvotno razvili v Avstraliji, so prevedli gradiva za izvajanje programa, usposobili 13 psihologov, veliki večini otrok in mladostnikom pa se je izboljšala kakovost življenja.