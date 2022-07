ECB z načrti za spodbujanje podnebju prijaznih naložb

Frankfurt, 4. julija - Evropska centralna banka (ECB) je danes predstavila načrte za vključitev podnebnih sprememb v svojo denarno politiko, da bi podjetja v območju z evrom spodbudila k večji skrbi za njihov vpliv na okolje. Ukrepi so namenjeni boljšemu upoštevanju finančnih tveganj, povezanih s podnebjem, in podpori zelenemu prehodu gospodarstva, so sporočili iz banke.