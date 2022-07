Logotip EPK GO! 2025 inovativen in avantgarden

Gorica, 4. julija - V Gorici so danes predstavili logotip Evropske prestolnice kulture (EPK) EPK GO! 2025. Oblikovanje logotipa je bil zahteven projekt, saj je bilo poleg celostne grafične podobe v pri procesu oblikovanja potrebno upoštevati tudi izvirnost, inovativnost, vključevanje in brezmejnost. Izbrani logotip je tako inovativen in avantgarden.