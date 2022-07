V Občini Škocjan naložba v novo občinsko kulturno-družabno središče.

Škocjan, 4. julija - Župan dolenjske Občine Škocjan Jože Kapler in direktor novomeškega gradbenega podjetja CGP Martin Gosenca sta danes podpisala pogodbo za gradnjo škocjanskega večnamenskega doma. Pogodbena dela in davek bodo skupaj nanesli nekaj manj kot 6,5 milijona evrov. Šlo bo za največjo naložbo v Občini Škocjan do zdaj, je ob podpisu pogodbe poudaril župan.