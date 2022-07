Vojaški helikopter v nedeljo v gorah posredoval štirikrat, tudi za psa

Bohinj/Kranj, 4. julija - Vedno več pohodnikov ima pomanjkljivo znanje glede rabe opreme za gibanje v gorah, opazen je tudi podcenjujoč odnos do gora, po nedeljski preventivni akciji na območju Triglavskih jezer ugotavljajo pristojni in pozivajo k odgovornemu ravnanju. V nedeljo je helikopterska ekipa v gorah posredoval štirikrat, reševali so poškodovane pohodnike in psa.