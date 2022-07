V Teheranu razstava o Pasolinijevem filmu Cvet tisoč in ene noči

Teheran, 7. julija - V Muzeju sodobne umetnosti in kulturnem centru Argo v Teheranu je na ogled razstava, posvečena filmu Cvet tisoč in ene noči italijanskega filmskega režiserja, pisatelja in pesnika Piera Paola Pasolinija. Del filma so namreč posneli v znamenitem iranskem mestu Isfahan pred islamsko revolucijo v državi leta 1979.