Ljubljanska borza dopoldne z rastjo

Ljubljana, 4. julija - Tečaji najpomembnejših delnic na ljubljanski borzi so se v dopoldanskem delu današnjega trgovanja večinoma zvišali, v prvi kotaciji so se pocenile le delnice Cinkarne Celje in Luke Koper. Največ zanimanja je do okoli 11.30 veljalo za delnice Krke, ki so se ob 67.000 evrih prometa podražile za 0,63 odstotka.