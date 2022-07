Ljubljanska Opera z baletom Gusar v Španiji

Murcia/Granada, 4. julija - SNG Opera in balet Ljubljana z baletom Gusar koreografa Joseja Carlosa Martineza gostuje v Španiji. Po nedeljskem nastopu na festivalu v Granadi, kjer se je ljubljanski baletni ansambel predstavil pred več kot 1600 obiskovalci, bodo balet španskega koreografa v dveh dejanjih uprizorili še v sredo in četrtek v Murcii, so sporočili iz operne hiše.