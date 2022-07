Ljubljana, 4. julija - V prostorih restavracije in šunkarne Kodila v Markišavcih bo danes ob 18. uri novinarska konferenca NŠ Mura. Na njej bodo podpisane sponzorske pogodbe z generalnim in zlatimi sponzorji ter se ozrli na dosežke v sezoni 2021/22 in predstavili cilje v sezoni 2022/23, so danes sporočili iz slovenskega nogometnega prvoligaša iz Murske Sobote.