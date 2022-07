Mama in hčerka iz Radomelj še vedno pogrešani, dekličin oče za informacije razpisal nagrado

Ljubljana, 4. julija - Pogrešane 52-letne Melise Smrekar in njene 10-letne hčerke Julije Pogačar iz Radomelj, ki so ju nazadnje videli novembra v okolici Kamnika, od koder naj bi odšli na krajši dopust, še niso našli, so za STA povedali na Policijski upravi Ljubljana. Dekličin oče je za informacije, s katerimi bi lahko prišli do otroka, razpisal 10.000 evrov nagrade.