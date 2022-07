Poseben turistični avtobus tudi letos povezuje Celje in Logarsko dolino

Celje/Logarska dolina, 4. julija - Letos je čez poletje vnovič vzpostavljena povezava kolesarskega turističnega avtobusa, ki vozi med Celjem in Logarsko dolino ter tako povezuje občine ob Savinji. Avtobus vozi ob vikendih in praznikih od 1. julija do konca avgusta, potniki pa lahko nanj brezplačno vzamejo tudi kolo.