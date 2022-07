KGZS: Državni odkup slovenske pšenice velik logistični zalogaj

Ljubljana, 4. julija - Kmetijsko gozdarska zbornica pozdravlja petkovo odločitev vlade, ki je, kot so zapisali, z zastavljenimi ukrepi pomoči prisluhnila vsem njihovim pobudam in zahtevam. Kot so napovedali, bodo ukrepe z vlado dobro uskladili, da bodo dosegli namen. Odkup v Sloveniji pridelane pšenice pa bo po njihovem velik logistični zalogaj.