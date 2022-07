Britanski poštarji lani poročali o več kot 1600 napadih psov

London, 4. julija - Britanski poštarji so bili v minulem letu znova pogosto tarča napadov psov. Pri kraljevi pošti so zabeležili skupno 1673 napadov psov na njihove uslužbence ali povprečno 32 napadov na teden po vsej Veliki Britaniji. Poštarji so bili največkrat žrtve štirinožcev pri vhodnih vratih ali na vrtu oziroma dvorišču.