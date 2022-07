Na tradicionalnih državnih kmečkih igrah 26 ekip društev podeželske mladine

Kranj, 4. julija - Na 36. državnih in 13. mednarodnih kmečkih igrah, ki so potekale v soboto, je sodelovalo 26 ekip. Naziv državnega prvaka v kmečkih igrah si je prislužila ekipa Društva podeželske mladine (DPM) Slovenske Konjice, drugo mesto je osvojila ekipa DPM Litija in Šmartno, tretje pa DPM Mislinjske doline.