Edo Murić ostaja v Cedeviti Olimpiji

Ljubljana, 4. julija - Edo Murić ostaja del košarkarske zasedbe iz Ljubljane, Cedevite Olimpije. Krilni center in sokapetan slovenske moške članske košarkarske reprezentance, ki je kot prvi košarkar postal del novonastalega kolektiva leta 2019, bo še naprej del ekipe aktualnih slovenskih državnih, pokalnih in superpokalnih prvakov, so danes potrdili v klubu.