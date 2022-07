Koprski policisti in inšpektorji v soboto odkrili deset prekrškov v lokalih in na prireditvah

Koper, 4. julija - Policisti in inšpektorji so v soboto zvečer poostreno nadzirali gostinske lokale in prireditve v Slovenski Istri. S koprske policije so sporočili, da so trem osebam zasegli prepovedane droge, štiri osebe pa so kaznovali zaradi kršenja javnega reda in miru. Inšpekcijske službe so uvedle dva prekrškovna postopka in izrekle opozorilo.