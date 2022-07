Novak Đoković po štirih nizih med osem v Wimbledonu

Wimbledon, 4. julija - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je na nedeljskem zadnjem večernem dvoboju prebil v četrtfinale turnirja za grand slam v Wimbledonu. Branilec lanskega naslova in prvi nosilec turnirja z nagradnim skladom 47 milijonov evrov je v osmini finala po dveh urah in 39 minutah premagal Nizozemca Tima van Rijthovena s 6:2, 4:6, 6:1 in 6:2.