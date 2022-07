Atletinje v štafeti srebrne, atleti četrti po pritožbi Italije

Oran, 3. julija - Anita Horvat, Maja Pogorevc, Jerneja Smonkar in Agata Zupin so v štafeti 4 X 400 m na sredozemskih igrah v alžirskem Oranu osvojile srebrno medaljo (3:31,51). To je bila predzadnja atletska končna odločitev iger, v zadnji pa so slovenski atleti v štafeti 4 X 400 m osvojili četrto mesto (3:05,12).