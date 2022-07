Španci tretjič svetovni prvaki v vaterpolu, Kitajci nepremagljivi z deske

Budimpešta, 3. julija - V madžarski Budimpešti se je končalo svetovno prvenstvo v vodnih športih. Za konec se je zlate kolajne v vaterpolu veselila Španija, ki je po ogorčenem boju premagala Italijo s 15:14. Tretje mesto je pripadlo Grčiji. V skokih v vodo pa so do zgodovinskega dosežka prišli Kitajci, ki so osvojili vse zlate kolajne.