Odlomljeni ledenik v Dolomitih terjal več življenj

Bolzano, 3. julija - V italijanskih Dolomitih se je danes odlomil del ledenika in sprožil plaz, ki je ubil najmanj šest ljudi, še osem je bilo ranjenih, so sporočili reševalci. Ledenik se je odlomil na najvišjem vrhu Dolomitov, Marmoladi, poročata avstrijska tiskovna agencija APA in italijanska tiskovna agencija Ansa.