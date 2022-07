Velenje, 3. julija - Svojci pogrešajo 13-letno Anjo Strojan iz Ljubljane. Visoka je 162 centimetrov in ima do ramen segajoče rdeče lase. oblečena je v črno oblekico, obuta v bele športne copate znamke Nike in nosi črno torbico za okoli pasu, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.