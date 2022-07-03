Izidi teniškega turnirja v Wimbledonu (2)
Wimbledon, 3. julija - Izidi teniškega turnirja za grand slam v Wimbledonu (2).
* Izidi
- Wimbledon (47 milijonov evrov):
- moški:
- osmina finala:
Jannik Sinner (Ita/10) - Carlos Alcaraz (Špa/5) 6:1, 6:4, 6:7 (8), 6:3;
David Goffin (Bel) - Frances Tiafoe (ZDA/23) 7:6 (3), 5:7, 5:7, 6:4, 7:5;
Cameron Norrie (VBr/9) - Tommy Paul (ZDA/30) 6:4, 7:5, 6:4;
- ženske:
- osmina finala:
Marie Bouzkova (Češ) - Caroline Garcia (Fra) 7:5, 6:2;
Tatjana Maria (Nem) - Jelena Ostapenko (Lat/12) 5:7, 7:5, 7:5;
Jule Niemeier (Nem) - Heather Watson (VBr) 6:2, 6:4.