Wimbledon, 3. julija - Nemki Jule Niemeier in Tatjana Maria ter Čehinja Marie Bouzkova so prve četrtfinalistke tretjega teniškega grand slama sezone v Wimbledonu. Danes bo v ženski konkurenci še en obračun osmine finala med Tunizijko Ons Jabeur in Belgijko Elise Mertens.