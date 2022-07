V Lendavi ob dnevu rudarjev odprtje makete naftnega vrtalnega stolpa

Lendava, 3. julija - Ob današnjem dnevu rudarjev so v Lendavi slovesno prerezali trak ob nedavno postavljeni maketi naftnega vrtalnega stolpa. Hkrati so predstavili publikacijo Galerije-Muzeja Lendava z naslovom Nafta 75, ki predstavlja 75 let pridobivanja ogljikovodikov v okolici Lendave.