Klemenčič v gorskem kolesarstvu na EP v mlajših selekcijah do zlata

Agueda, 3. julija - Mladi slovenski gorski kolesar Jakob Klemenčič je v portugalski Anadii v petek v kategoriji mlajših članov do 23 let osvojil naslov evropskega prvaka v disciplini eliminator. Blizu kolajne je bila tudi Vita Movrin, ki je bila četrta v sprinterskem krosu za mlajše članice do 23 let.