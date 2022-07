Italijanski pohodnik po padcu sedem dni brez hrane in vode

Trst, 3. julija - Italijanski reševalci so v soboto na gori Matajur rešili pohodnika, ki je po padcu brez hrane in vode preživel sedem dni. 31-letnik je bil ob padcu v razpoko le lažje poškodovan, a je ob zdrsu izgubil nahrbtnik z mobilnim telefonom, vodo in drugo opremo, sam pa se ni mogel rešiti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.