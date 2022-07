Slovenski odbojkarski upi po zmagah nad Nizozemci in Finci na EP

Ljubljana, 3. julija - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca do 20 let se je po zmagah nad Nizozemsko in Finsko v 3. krogu kvalifikacij v Mariboru prebila na septembrsko evropsko prvenstvo v Italiji, kjer bo nastopilo 12 izbranih vrst, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije (OZS).