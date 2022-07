Papež Frančišek daroval mašo za DR Kongo

Vatikan, 3. julija - Papež Frančišek je v baziliki svetega Petra v Vatikanu danes daroval mašo za DR Kongo, pri čemer so obred spremljali afriški tradicionalni plesi in pesmi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Frančišek bi moral sicer danes maševati v Kinšasi, a je moral pot v DR Kongo in Južni Sudan zaradi težav s kolenom odpovedati.