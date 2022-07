Zion Williamson za lepe denarce ostal v New Orleansu

New Orleans, 3. julija - Ameriški košarkar v severnoameriški ligi NBA Zion Williamson je minulo sezono zaradi zloma desnega stopala preživel na tribuni, po poročanju ESPN pa so se njegovi dosedanji delodajalci iz New Orleansa z 198 cm visokim robustnim krilnim centrom dogovorili za novo pogodbo, ki mu bo v naslednjih petih letih navrgla 193 milijonov dolarjev.